Ron Washington se recupera de una cirugía de bypass cuádruple

Ron Washington, manager de los Angelinos de Los Ángeles, afirmó el lunes que se está recuperando de una cirugía de bypass cuádruple, siendo esta la primera vez que aborda públicamente los problemas de salud que lo han mantenido al margen desde finales de junio.

Hizo el anuncio mientras visitaba a los Angelinos por primera vez desde la operación, hace ocho semanas en California. No regresará a dirigir esta temporada, pero espera tener esa oportunidad el próximo año.

Washington, a sus 73 años, es el manager más veterano de las Grandes Ligas y estuvo por última vez en el banquillo durante un partido que terminó en una derrota 7-3 ante los Yankees de Nueva York el 19 de junio. Al día siguiente, el equipo informó que Washington estaba fuera indefinidamente debido a problemas de salud tras experimentar dificultad para respirar y parecer fatigado hacia el final de esa serie de cuatro juegos en la Gran Manzana.

Los médicos de los Yankees le dieron el visto bueno para volar a casa con el equipo y se sometió a una serie de pruebas al regresar al sur de California. Los Angelinos anunciaron el 27 de junio que se tomaría una licencia médica por el resto de la temporada. Washington se sometió a la cirugía tres días después.

El querido Washington reveló los detalles de sus problemas médicos antes de que los Angelinos comenzaran una serie de tres juegos en Texas, donde aún tiene una residencia. Planea continuar hacia Houston antes de saltarse la última parada del viaje en Kansas City. Washington tiene la intención de estar con el equipo el resto de la temporada después de que regresen a casa.

Washington es el manager más exitoso de los Rangers con un récord de 664-611 desde 2007 hasta 2014. Los llevó a sus dos primeras apariciones en la Serie Mundial en 2010 y 2011.

Después de regresar inicialmente a la organización de Oakland por dos temporadas, Washington estuvo en el cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta de 2017 a 2023 y formó parte del campeonato de la Serie Mundial de 2021.

Con un plantel joven tras la salida de Shohei Ohtani en la agencia libre y con el tres veces MVP de la Liga Americana Mike Trout limitado a 29 juegos debido a lesiones, los Angelinos terminaron 63-99 el año pasado, estableciendo un récord de franquicia en derrotas en la primera temporada de Washington como su manager.

Estaban 36-38 antes de que Washington dejara el banquillo este año, y llegaron al juego del lunes por la noche con un récord de 25-31 con Ray Montgomery ocupando su lugar.

El manager de los Rangers, Bruce Bochy, quien los llevó a su primer título de la Serie Mundial hace dos temporadas, es el siguiente más veterano en las Grandes Ligas. El cuatro veces campeón de la Serie Mundial cumplió 70 años en abril.



