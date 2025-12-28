JJ Bleday firma con Rojos de Cincinnati

El jardinero JJ Bleday y los Rojos de Cincinnati acordaron el sábado un contrato de un año por 1.4 millones de dólares.

El jugador de 28 años bateó para .212 con 14 jonrones y 39 carreras impulsadas con los Atléticos este año, una disminución respecto a un promedio de .243 en 2024, cuando estableció sus mejores marcas personales con 20 jonrones y 60 carreras impulsadas para Oakland.

También este sábado, Cincinnati adquirió al jardinero Dane Myers de los Marlins de Miami a cambio del jardinero de ligas menores Ethan O´Donnell.

Seleccionado en la cuarta posición general por Miami en el draft amateur de 2019, Bleday se convirtió en agente libre el mes pasado cuando los Atléticos lo designaron para asignación y no le ofrecieron un contrato para 2026. Su contrato fue renovado automáticamente por los A´s el pasado marzo por 770,000 mientras estaba en las Grandes Ligas y, de haber permanecido en el roster de 40 jugadores del equipo, habría sido elegible para el arbitraje salarial por primera vez.

Bleday fue el jardinero central titular de los A´s en el día inaugural de 2024 y 2025. Tiene un promedio de .215 con 49 jonrones y 142 carreras impulsadas en cuatro temporadas con los Marlins (2022) y los A´s.

Además de su salario garantizado, Bleday puede ganar bonificaciones adicionales por desempeño.

El lanzador derecho Keegan Thompson fue designado para asignación para abrir un espacio en el roster. Acordó el mes pasado un contrato de un año por 1.3 millones en las Grandes Ligas y 350,000 en las menores.

Myers, de 29 años, bateó para .235 con seis jonrones, 31 impulsadas y 18 bases robadas este año. Registra un promedio de .245 con 10 cuadrangulares, 59 remolcadas y 23 robos en tres temporadas con Miami.

O´Donnell, de 23 años, bateó para .236 con siete vuelacercas, 56 impulsadas y 20 bases robadas este año con la sucursal Doble-A de Chattanooga. Cincinnati designó para asignación al derecho Lyon Richardson.