Contratan Rockies de Colorado a Josh Byrnes

Los Rockies de Colorado incorporaron a Josh Byrnes, procedente de los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, para convertirse en su gerente general y dar un giro a un club que pasa penurias.

¿Qué declaraciones hizo Josh Byrnes sobre su nuevo cargo?

Byrnes se reencontrará con Paul DePodesta, quien fue contratado el 7 de noviembre como presidente de operaciones deportivas de los Rockies. Los dos unieron fuerzas en Cleveland en la década de 1990, antes de que DePodesta se fuera a los Atléticos de Oakland y Byrnes se uniera a los Rockies para trabajar con el entonces gerente general Dan O´Dowd.

"Estoy increíblemente emocionado de poder incorporar a Josh a nuestro grupo. Pocos ejecutivos en el béisbol comparten su combinación de curiosidad intelectual, amplitud de experiencia y éxitos en el campo. Somos extremadamente afortunados de añadirlo, ya que fortalece de inmediato toda nuestra operación de béisbol", afirmó DePodesta el miércoles en un comunicado.

Byrnes se une a un equipo que viene de su tercera temporada consecutiva con 100 derrotas. En contraste, el directivo acaba de ganar una Serie Mundial con los Dodgers por segunda temporada consecutiva. También estuvo con el equipo de Los Ángeles en 2020, cuando se coronó.

Detalles sobre la trayectoria de Josh Byrnes en el béisbol

A sus 55 años, Byrnes reemplaza a Bill Schmidt, quien renunció después de la temporada tras una larga trayectoria con el equipo en varios roles. "Estoy encantado de regresar a la organización de los Rockies, especialmente en un momento tan emocionante para el futuro de la franquicia. Trabajar junto a Paul nuevamente es una oportunidad increíble y estoy ansioso por unirme a él y al resto del grupo mientras trabajamos para llevar béisbol de calibre de campeonato a los Rockies", expresó Byrnes.

Byrnes conoce bien la División Oeste de la Liga Nacional, ya que también ha laborado para las gerencias de los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego. Ingresó al negocio como cazatalentos avanzado en Cleveland. Byrnes estuvo con Boston como subgerente general en 2004, cuando los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial.

Impacto de la llegada de Byrnes en los Rockies de Colorado

Colorado se perdió los playoffs por séptima temporada consecutiva. Los Rockies terminaron 43-119 este año, evitando por poco convertirse en el equipo con el peor récord desde que comenzó el calendario de 162 juegos en 1961.

Entre los primeros movimientos de DePodesta estuvo el ascenso de Warren Schaeffer a manager de tiempo completo.