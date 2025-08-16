México y Puerto Rico se enfrentan en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025

México tendrá su segundo juego en la edición 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, celebrado en Williamsport, Pensilvania. Tras caer en su debut ante Asia Pacífico (China Taipei), los tricolores buscarán su primer triunfo del torneo.

Enfrente tendrán a la novena de Puerto Rico, que también tiene urgencia de un triunfo en vías de trascender en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025. México, representado este año por El Swing Perfecto de Chihuahua, tendrá que revertir el ánimo tras la derrota 3-0 en su presentación.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el juego entre Puerto Rico y México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?

Puerto Rico y México se enfrentarán en Williamsport la tarde de este sábado en un encuentro que será transmitido en televisión de paga y plataforma de streaming.

Puerto Rico vs México

Fecha: 16 de agosto del 2025

Hora: 15:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN y Disney++