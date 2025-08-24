Impide lluvia terminar el tercer juego entre los Diablos y Pericos

Por culpa de la lluvia, el tercer juego de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla se suspendió y se reanudará el domingo.

La Liga Mexicana de Beisbol informó que el juego reinicia a las 14:00 horas en el Estadio Hermanos Serdán.

Al momento del parón, los escarlatas ganaban 7-4 en la tercera entrada.

Los campeones defensores ganan la serie 2-0.