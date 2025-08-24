Deportes

Impide lluvia terminar el tercer juego entre los Diablos y Pericos

Diablos Rojos del México llevaban ventaja de 7-4 sobre los Pericos de Puebla antes de la suspensión por lluvia
  • 24 / Agosto / 2025 -
Por culpa de la lluvia, el tercer juego de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla se suspendió y se reanudará el domingo.

La Liga Mexicana de Beisbol informó que el juego reinicia a las 14:00 horas en el Estadio Hermanos Serdán.

Al momento del parón, los escarlatas ganaban 7-4 en la tercera entrada.

Los campeones defensores ganan la serie 2-0.

