Salvador Pérez volvería en 2026 con Reales, que buscarán playoffs tras marca de 82-80

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Reales de Kansas City esperan contar la próxima temporada con el venezolano Salvador Pérez, receptor nueve veces elegido al Juego de Estrellas.

También esperan tener el mismo conjunto de objetivos.

El primero en la lista es regresar a los playoffs, lo cual lograron en 2024 pero no pudieron repetir esta temporada. Los Reales estuvieron en la contienda hasta la semana pasada, cuando el último de los comodines de la Liga Americana resultó estar demasiado lejos, en parte debido a una ofensiva inconsistente y una rotación de abridores que fue devastada por las lesiones.

"Tengo un gran orgullo y gratitud por estar en esta posición, por poder liderar este equipo, y por lo que hicimos", afirmó el martes el mánager Matt Quatraro, durante una conferencia de prensa de cierre de la campaña.

"También hay una enorme cantidad de decepción por el hecho de que no estamos jugando, porque creemos en nosotros mismos. Nuestras expectativas internas son extremadamente altas, no sólo para ganar y perder juegos, sino en cómo nos desempeñamos, ¿sabes? En cuanto a procesos, toma de decisiones, todas esas cosas. Y todas esas áreas necesitan mejorar".

El gerente general de los Reales, J.J. Picollo, dijo que la mayoría del cuerpo de coaches regresaría a un club que terminó 82-80 en su segunda temporada consecutiva con foja superavitaria. Sin embargo, podrían hacerse cambios en el departamento de bateo.

Alec Zumwalt volverá para liderar el grupo, pero podría escuchar algunas nuevas voces que ayudarían a dirigir una ofensiva que con demasiada frecuencia no logró producir.

La mayoría de la nómina también debería regresar intacta.

Eso incluye a Pérez, su capitán de 35 años, quien bateó apenas para .236 pero terminó con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Los Reales valoran no sólo su producción sino su liderazgo, especialmente para Carter Jensen, quien deslumbró en una pequeña muestra después de debutar en las Grandes Ligas detrás del plato al final de la temporada.

Los Reales tienen una opción de club de 13,5 millones sobre Pérez para la próxima temporada, aunque podría estar en proceso un acuerdo revisado.