Expulsan a Víctor Robles por aventar bat en Ligas Menores

LAS VEGAS, EU 18-Aug-2025.- El dominicano Víctor Robles protagonizó un momento tenso en las Ligas Menores.

Se jugaba la parte alta de la tercera entrada en el duelo entre los Tacoma Rainiers y Las Vegas Aviators, sucursales de los Seattle Mariners y de los Athletics, respectivamente y Robles fue golpeado por un lanzamiento alto del pitcher Joey Estes, pero el quisqueyano no se lo tomó nada bien y muy molesto le arrojó el bat al lanzador, por lo que fue inmediatamente expulsado del juego.

Robles quiso armar la bronca con Estes, pero fue frenado por los peloteros de ambos equipos y al momento de cruzar el dugout para retirarse del campo, tomó un contenedor que tenía las semillas de girasol, producto que los beisbolistas suelen consumir en los juegos y lo lanzó al campo antes de irse.

El pelotero dominicano estaba llevando a cabo su proceso de rehabilitación tras dislocarse el hombro a inicios de año y era su quinto juego en la sucursal, todos ellos contra los Aviators. Víctor había sido golpeado tres veces en los anteriores duelos ante el equipo de Las Vegas.

SE DISCULPA

A sabiendas de que puede recibir una suspensión por el incidente, Víctor Robles publicó un mensaje de disculpas en sus redes sociales sobre lo sucedido.

"Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Dejé que mi frustración se llevara lo mejor de mí y entiendo cómo eso pudo haber afectado, no solo el juego, sino la energía y el respeto.