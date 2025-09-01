Consuman Rangers la barrida

Joc Pederson conectó un jonrón, un doble y produjo tres carreras, Jacob deGrom ponchó a seis en cinco entradas sin permitir carreras, y los Rangers de Texas vencieron 9-6 a los Atléticos el domingo para barrer la serie de tres juegos.

DeGrom (10-6) permitió dos hits y dio una base por bolas para ayudar a los Rangers a ganar su quinto juego consecutivo. Phil Maton lanzó la novena entrada y aunque aceptó una carrera logró su primer salvamento.

Josh Smith recibió una base por bolas para iniciar el juego, Wyatt Langford se ponchó y Pederson conectó un lanzamiento de 3-2 de J.T. Ginn (2-6) por la línea y sobre la barda del jardín derecho para poner la pizarra 2-0.

Josh Jung pegó un cuadrangular contra Ginn para iniciar la segunda entrada y un doble para impulsar al cubano Adolis García en la novena.

Smith bateó un doble remolcador y anotó cuando Pederson pegó doblete con dos fuera en la quinta entrada para darle a los Rangers una ventaja de 5-0.

Langford recibió una base por bolas con las bases llenas para llevar a casa al dominicano Ezequiel Durán antes de que Helman conectara un sencillo para impulsar a Smith y poner el partido 7-0.

Por los Rangers, el cubano Adolis García bateó de 5-2 con una carrera anotada y una producida; y el dominicano Ezequiel Durán de 5-1 con una anotada.



