Randy Arozarena se une a Jaguars de Nayarit para la temporada en la LMB

Los Jaguars de Nayarit, quienes debutan en la Liga Mexicana del Pacífico, tendrá una incorporación de lujo.

Randy Arozarena, quien milita en los Marineros de Seattle, acordó unirse a la debutante franquicia tras su participación en las Grades Ligas.

El cubano-mexicano de 28 años y nacido en Pinar del Río, Cuba, tiene contemplado jugar en Nayarit, al menos, 10 partidos del calendario del equipo.

Todavía no se tiene fecha de debut ni cuando se integrará el jardinero, pero el acuerdo estaría amarrado para que esté en el circuito invernal. El anuncio fue dado a conocer esta semana por un asesor jurídico de dicho Estado.

Randy presume hasta el momento en la campaña 2025 de las Grandes Ligas un total de 27 jonrones, su mayor producción desde que llegó en 2019 a la MLB, y un promedio de bateo de .240.

En el pasado, Randy ha jugado ya en distintas ligas y equipos mexicanos.