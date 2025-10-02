Va Detroit a Serie Divisional

Va Detroit a Serie DivisionalDillon Dingler se convierte en figura clave para los Detroit Tigers en su victoria sobre los Guardians, asegurando su lugar en la Serie Divisional
Los Detroit Tigers sacaron las garras en Cleveland y están por segundo año consecutivo en la Serie Divisional.
Con un rally de cuatro carreras en el séptimo rollo, Detroit superó 6-3 a los Guardians en el tercer juego del Comodín de la Liga Americana para llevarse la serie dos juegos a uno y citarse a partir del sábado con los Seattle Mariners, novena de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz en la siguiente ronda de los Playoffs en las Grandes Ligas.
Pese a que los Tigers tuvieron ventaja desde el tercer episodio con el sencillo de Kenny Carpenter, José Ramírez empató el duelo por la misma vía para los locales en el cuarto capítulo, sin embargo, Dillon Dingler bateó un cuadrangular para darle nuevamente la iniciativa a la novena de Detroit, quienes tomaron el control absoluto del encuentro.