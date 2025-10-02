Va Detroit a Serie Divisional

Los Detroit Tigers sacaron las garras en Cleveland y están por segundo año consecutivo en la Serie Divisional.

Con un rally de cuatro carreras en el séptimo rollo, Detroit superó 6-3 a los Guardians en el tercer juego del Comodín de la Liga Americana para llevarse la serie dos juegos a uno y citarse a partir del sábado con los Seattle Mariners, novena de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz en la siguiente ronda de los Playoffs en las Grandes Ligas.