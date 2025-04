Julio Urías, sin posibilidades en LMB

El serpentinero zurdo campeón de la Serie Mundial (2020) fue suspendido por Grandes Ligas hasta el 17 de julio, después de la pausa del Juego de Estrellas.

El mexicano enfrentó en 2023 cinco cargos por violencia doméstica. Tras ser declarado inocente y haberse retirado cuatro más en su contra, Urías aceptó unirse a un programa de tratamiento por violencia doméstica.

Esto abrió la posibilidad de que el pitcher zurdo de 28 años explorara posibilidades para mantenerse en activo.

El culichi no ve acción en la lomita desde el 1 de septiembre del 2023, previo a su detención. Fue entonces que la LMB — así como otras ligas profesionales de Asia — se proyectaron como opciones para que el exjugador de los Dodgers de Los Ángeles.

El presidente del circuito mexicano de verano, Horacio de la Vega, cerró toda posibilidad mientras su situación legal se aclare; sin importar lo que se diga en Las Mayores o el castigo que tiene vigente.

Más allá del veto en Grandes Ligas, la LMB pretende alinearse con las autoridades estadounidenses.

"Debe ser una autoridad competente, que es la autoridad de Estados Unidos que le tipificó al señor Urías delitos específicos y que nosotros no nos vamos a meter a ser juez y parte", expresó el presidente de la liga.

"Vamos a dar cumplimiento a la autoridad competente", mencionó De la Vega. "Si no mal recuerdo, tiene penalizaciones que tendrán un plazo de cerca de 36 meses para poderse cumplir. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la LMB", concluyó; dando fin así a cualquier especulación que vincule al serpentinero en los parques de beisbol mexicanos (en verano), al menos en lo que respecta a la temporada 2025.