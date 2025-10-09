Phillies vencen a Dodgers y obligan cuarto partido en Playoffs

Este miércoles los Phillies de Philadelphia vencieron a los Dodgers de Los Ángeles (8-2) para forzar el cuarto partido en la lucha por un boleto a la Serie de Campeonato.

El equipo de Philadelphia respondió con la misma receta con la que los Dodgers golpearon en los primeros dos juegos al robarse un juego fuera de casa. Este jueves, buscarán hacer lo mismo.

Kyle Schwarber, Alec Bohm y Bryce Harper lideraron a los Phillies a este triunfo que entrega una nueva oportunidad para mantenerse con vida en los Playoffs.

Un jonrón de J.T. Realmuto y un sencillo de Trea Turner que derivó en anotaciones de Keler y Castellanos, se sumaron a un cuadrangular de Kyle Schwarber que impulsó a Trea Turner para el 8-1. Clayton Kershaw tuvo un cierre de pesadilla.

Este jueves a las 16:00 horas en el Dodger Stadium se llevará a cabo el cuarto juego.