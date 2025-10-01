Empatan Padres serie de comodines

Empatan Padres serie de comodinesLa serie al mejor de tres se define en el Wrigley Field en duelo final
Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller lució dominante de nuevo y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 3-0 a los Cachorros de Chicago para llevar su serie de comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.
Jackson Merrill aportó un elevado de sacrificio temprano para que San Diego evitara la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios antes de entregar la pelota al poderoso bullpen de su equipo.
"De eso se trata la postemporada, hombre", dijo el dominicano Machado. "Es algo hermoso jugar aquí frente a estas multitudes y con lo que está en juego".
Para su duelo final, la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.
