Orioles: Félix Bautista enfrenta recuperación

El cerrador de los Orioles Félix Bautista se sometió a otra operación importante, esta vez para reparar un desgarro en el manguito rotador y un desgarro en el labrum.

El equipo informó que el derecho dominicanofue operado el martes por el doctor Neal ElAttrache en Los Ángeles. Esto se produjo poco más de una semana después de que el manager interino Tony Mansolino anunciara que el pitcher de 2,03 metros de estatura se perdería el resto de la temporada debido a una lesión "significativa" en el hombro.

Es probable que Bautista también se pierda la mayor parte de la próxima temporada, parte de una serie de problemas de salud que lo han limitado desde que fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2023.

Bautista fue uno de los relevistas más imponentes en el béisbol ese año, registrando 33 salvamentos y una efectividad de 1.48. Sin embargo, se perdió el último mes de esa temporada, además de los playoffs, debido a una lesión en el ligamento colateral cubital derecho. Después de la cirugía Tommy John, estuvo fuera durante todo 2024.

Bautista pudo regresar este año y registró una foja de 1-1 con una efectividad de 2.60 y 19 salvamentos. Pero después de 34 entradas y dos tercios de labor, volverá a perderse un tiempo significativo.

Los Orioles descansaron el miércoles. Comienzan una serie de cuatro juegos en casa el jueves por la noche contra Houston. Baltimore sigue en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, pero ha ganado seis de sus últimos siete juegos, todos contra contendientes de postemporada.



