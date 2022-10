Ofrecen 2 millones de dólares por la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge

De acuerdo a The Associated Press, JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc., en Tustin, California, envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el aficionado que se quedó con la pelota con la que Judge quebrantó el récord impuesto por Roger Maris hace 61 años.

HISTORIA: Cuadrangular número 62 de la temporada para AARÓN JUDGE. ??



- Se convierte en el jugador con más cuadrangulares en una misma temporada en toda la historia de la Liga Americanapic.twitter.com/8gVAzrILP1 — Pasión Beisbol ?? (@Pasionbaseball) October 5, 2022

Gran oferta

"Hicimos una oferta de dos millones de dólares y ésta sigue en pie", comentó JP Cohen. Después de haber atrapado la pelota le preguntaron a Youmans sobre cuáles eran sus planes con el histórico objeto deportivo: "Buena pregunta, no lo he pensado", respondió.