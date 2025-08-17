Dodgers vencen a Padres con jonrón de Mookie Betts en la octava entrada

Mookie Betts conectó un jonrón solitario que rompió el empate al inicio de la octava entrada después de que Los Ángeles desperdiciara una ventaja de cuatro carreras, y los Dodgers vencieron el domingo 5-4 a los Padres de San Diego para aumentar su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos.

Los Dodgers comenzaron la serie de tres juegos detrás de los Padres por un juego, pero barrieron a sus rivales, superando a San Diego 14-6. Los equipos se enfrentarán nuevamente a partir del viernes en San Diego.

Freddie Freeman conectó un jonrón de tres carreras con dos strikes y el cubano Andy Pages añadió un cuadrangular solitario contra el abridor de los Padres, Yu Darvish, en la primera entrada, dando al abridor Tyler Glasnow una ventaja de 4-0.

Después de la base por bolas de Alex Freeland al inicio de la segunda entrada, los Dodgers fueron retirados en orden en la tercera, cuarta y quinta entradas.

El jardinero central de San Diego, Jackson Merrill, dejó el juego en la cuarta entrada.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una producida. Los venezolanos Freddy Fermin de 4-2 y Luis Arraez de 5-4. El cubano Jose Iglesias con una producida.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1.