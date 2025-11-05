Selección Mexicana de Beisbol enfrentará a Los Ángeles Dodgers

México quiere trascender nuevamente en el próximo Clásico Mundial de Beisbol y a cuatro meses del arranque de la justa, ya prepara lo que será su año mundialista.

Este miércoles se oficializó que la Selección Mexicana de Beisbol sostendrá dos partidos de preparación antes de su debut y uno será frente a los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, el 4 de marzo.

¿Cuáles son los partidos de preparación?

El otro juego será un día antes (3 de marzo) ante los Diamondbacks; a falta de confirmación, ambos encuentros se llevarían a cabo en el Chase Field de Arizona. Se dieron a conocer dos juegos de preparación que tendrá la selección mexicana previo a su participación en el World Baseball Classic, incluido un juego contra los actuales campeones, informaron mediante la cuenta de MLB México.

¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial?

México debuta en el Clásico Mundial el 6 de marzo frente al combinado de Reino Unido.