Mets vencen 8-1 a los Nacionales

David Peterson dominó nuevamente a los Nacionales, Mark Vientos conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y los Mets de Nueva York aplastaron el martes 8-1 a Washington para hilvanar su tercer triunfo.

Peterson (8-5), quien dejó en cero a los Nacionales el 11 de junio en Nueva York para lograr la primera blanqueada en su carrera, extendió su racha sin permitir carreras contra Washington a 25 entradas desde la temporada anterior.

Finalmente permitió una carrera cuando Dylan Crews abrió el octavo inning con un triple y anotó en un rodado de doble play.

Peterson, el único abridor de los Mets que ha lanzado consistentemente en juegos largos, terminó el octavo. Permitió cuatro hits, ponchó a diez y dio una base por bolas.

El dominicano Juan Soto conectó su 31er jonrón, Jeff McNeil también se voló la barda e impulsó tres carreras, y Brett Baty conectó un cuadrangular por los Mets, quienes podrían estar saliendo de una mala racha que comenzó a finales de julio. )

Nueva York había perdido 14 de 16 antes de esta racha de tres victorias en tres estados que comenzó el sábado en Citi Field y continuó el domingo por la noche en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, donde Vientos conectó un jonrón de tres carreras.

"Lo necesitamos ahora", dijo acerca de Vientos el mánager Carlos Mendoza antes del juego. Vientos conectó 27 jonrones en 111 duelos el año pasado pero ha tenido tiempo de juego esporádico últimamente. El cuadrangular de dos carreras del martes contra Jake Irvin (8-8) fue su noveno de la temporada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-1 con una anotada. El dominicano Soto de 4-1 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Luis Torrens de 4-1.



