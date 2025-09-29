¡Un fracaso millonario!

Los Mets de Nueva York consumaron su fracaso millonario, y uno de los más grandes en su historia, al quedar fuera de los Playoffs de la MLB tras caer 4-0 ante los Marlins de Miami.

Con récord de 83-79, el equipo con la segunda nómina más cara de la Liga -341 millones de dólares-, por detrás de los Dodgers, solo necesitaba ganar y que Cincinnati (83-79) cayera ante Milwaukee.

Los Reds, quienes tenían a su favor el criterio de desempate al ganarle 4 de 6 juegos de Temporada Regular a los neoyorquinos, fueron derrotados 4-2 por los Brewers, pero se quedaron con el último boleto y enfrentarán a los Dodgers en la Ronda de Comodines.

El colapso de los Mets fue muy estrepitoso, pues hasta el 12 de junio fueron el equipo con el mejor récord de la Gran Carpa, siendo líderes del Este de la Liga Nacional.

"Esto es difícil de describir. No hay palabras para describir lo que estamos pasando. Es dolor, es frustración, lo que sea. Teníamos muchas expectativas y aquí estamos... nos vamos a casa. No solo nos quedamos cortos, ni siquiera llegamos a octubre", remarcó el manager Carlos Mendoza.