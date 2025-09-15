Medias Rojas vencen a Yanquis

El jonrón en solitario de Carlos Narváez coronó una primera entrada de seis carreras contra Will Warren, Garrett Crochet igualó su récord de la temporada con 12 ponches y los Medias Rojas de Boston resistieron el domingo para una victoria de 6-4 el domingo por la noche ante los Yankees de Nueva York evitando la barrida de tres juegos.

Boston detuvo una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó a uno 1/2 juegos detrás de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana. Los Yankees, que están en segundo lugar, cayeron a cuatro juegos detrás de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana.

Aaron Judge conectó su 48º jonrón para los Yankees, que habían ganado 14 de sus últimos 19 juegos. Amed Rosario conectó un jonrón de dos carreras y José Caballero añadió un cuadrangular en solitario.

Crochet (16-5) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, con un boleto. Aroldis Chapman lanzó la novena para su 30º salvamento en 32 oportunidades mientras Boston terminó con una ventaja de 9-cuatro en la serie de la temporada.

Warren (8-7) duró cinco entradas, permitiendo diez hits.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Duran de 4-1 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 4-1 con una anotada y una producida.



