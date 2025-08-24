Cal Raleigh batea su camino hacia la historia con récord de jonrones

El toletero de los Marineros de Seattle Cal Raleigh conectó el domingo contra los Atléticos su cuadrangular número 48, liderando las Grandes Ligas y empatando el récord de una sola temporada para cátchers establecido por el venezolano Salvador Pérez con los Reales de Kansas City en 2021.

Raleigh, un bateador ambidiestro, conectó de derecha un jonrón contra el lanzador zurdo de los Atléticos Jacob Lopez, en la primera entrada para poner la pizarra 2-0.

Fue el cuadrangular número 39 que Raleigh ha conectado como receptor este año. Tiene nueve mientras se desempeña como bateador designado.

Pérez conectó 15 cuadrangulares como bateador designado en 2021, y 33 como receptor.

Solo otros cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado al menos 40 jonrones en una temporada mientras jugaban principalmente como receptores: Johnny Bench (dos veces), Roy Campanella, Todd Hundley y Mike Piazza (dos veces). Bench, Campanella y Piazza son miembros del Salón de la Fama.

Raleigh tuvo 27 jonrones en 2022, luego 30 en 2023 y 34 la temporada pasada.

Elegido por primera vez al Juego de Estrellas a los 28 años, saltó a la escena nacional cuando ganó el Derby de Jonrones del All-Star en julio. Se convirtió en el primer bateador ambidiestro y el primer receptor en ganar el título. Es el segundo jugador de los Marineros en llevarse la corona, después del tres veces ganador Ken Griffey Jr.

El jonrón de Raleigh le dio 104 carreras impulsadas en la temporada. Es el primer receptor con temporadas consecutivas de 100 carreras impulsadas desde Piazza (1996-2000), y el primer receptor de la Liga Americana en lograr la hazaña desde Thurman Munson (1975-77).