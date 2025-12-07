Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán juicio en mayo por el caso de apuestas

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, enfrentan un juicio en mayo por cargos federales de haber aceptado sobornos para ayudar a apostadores a apostar en sus pitcheos.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Kiyo Matsumoto, dijo el martes que la selección del jurado comenzaría tentativamente el 4 de mayo en el tribunal federal de Brooklyn y el inicio del juicio sería semana siguiente o antes.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Sean Sherman, dijo al juez en la breve audiencia que los fiscales anticipan que el juicio podría durar dos semanas.

Comentó que ambas partes han estado en conversaciones desde que los lanzadores fueron arrestados el mes pasado, pero aún no han discutido un posible acuerdo de culpabilidad en el caso para evitar el juicio.

Matsumoto propuso inicialmente una fecha de juicio en febrero, pero los fiscales y los abogados defensores presionaron para que comenzara en la primavera.

Sherman señaló que los fiscales comenzaron a proporcionar a los abogados defensores pruebas y otros materiales esta semana en anticipación de un juicio, incluyendo cientos de gigabytes de archivos extraídos de varios dispositivos electrónicos.

Clase, Ortiz y sus abogados declinaron hacer comentarios fuera de la sala del tribunal. Deben regresar al tribunal el 15 de enero.

Ambos han estado en libertad bajo fianza desde que se declararon no culpables el mes pasado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos.

Según los fiscales, los dos aceptaron miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores no identificados en su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Alegan que Clase, el cerrador estrella de los Guardianes, comenzó a proporcionar a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023 y luego reclutó a Ortiz en el esquema a principios de este año.

Los abogados de ambos han negado los cargos. El abogado de Ortiz ha sostenido que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana fueron por actividades legales, no por sobornos.

Clase, de 27 años, ha sido tres veces All-Star y dos veces ganó el premio Relevista del Año de la Liga Americana. Completó su cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones de dólares.

Ortiz, de 26 años, ganó un salario de 782.600 dólares este año como lanzador abridor de los Guardianes.

Los dos lanzadores han estado en licencia pagada no disciplinaria desde julio, cuando MLB comenzó a investigar lo que dijo era una actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaron.

Los Guardians inician el entrenamiento de primavera en febrero. El primer partido en casa del equipo será el 3 de abril.