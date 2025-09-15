¡El más grande!

Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con autoridad y batazos oportunos de José Marmolejos, Allen Córdoba, Rio Ruiz y Julián Ornelas, la novena escarlata se impuso 7-3 a Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey disputado en el Estadio Panamericano.

La última vez que el circuito veraniego vio a un equipo defender su corona fue en 2010, cuando Saraperos de Saltillo se impusieron 4-1 a Pericos de Puebla, y 15 años después, la Marabunta Roja repitió el título por barrida ante los representantes de Guadalajara.

El juego tenía un doble significado. Para los Pingos era la primera oportunidad de acabar con la batalla y regresar a la Ciudad de México con el trofeo, mientras que Charros debía respaldar las palabras de su mánager Benjamin Gil al considerarlos los mejores.

Sin embargo, solo una de las apuestas se cumplió. El abridor Efraín Contreras mantuvo el cero en el montículo y los relevistas Nick Vespi, Kevin Gowdy y Jimmy Yacabonis siguieron las instrucciones para frenar cualquier ataque de Jalisco.

Del otro lado, en el dugout de Charros, la presión incrementaba al permitir 5 carreras en dos entradas. El sencillo de Ornelas impulsó la primera, y la segunda cayó desde los spikes de Allen, causando emoción entre los fanáticos rojos y angustia en los locales.

Las palabras del manejador Gil y su deseo de coronarse con Charros en territorio rival se los llevó el viento al escuchar la explosión del madero de Marmolejos mandando la pelota lejos del diamante.

El plan de Diablos tuvo una falla en el octavo inning al darle esperanzas a los jaliscienses. Willie Calhoun pegó un sencillo y mandó a la registradora a Mallex Smith, en tanto, el ataque final se dio con el cuadrangular de dos rayitas de Dwight Smith Jr.

Detrás de todo el funcionamiento de los Pingos está el timonel Lorenzo Bundy, que pese a no contar con la misma base de peloteros de 2024, le sacó el máximo provecho a los que se quedaron y a los que llegaron, creando una nueva fortaleza.

Esta es la cuarta vez que el México defiende su reinado, las anteriores fueron en 1973-1974, 1987-1988 y 2002-2003.



