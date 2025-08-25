Diablos, a un triunfo

Los Diablos Rojos del México están a un paso de regresar a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

En la reanudación del Juego 3 de la Serie de Zona, el México se impuso 13 carreras por 6 ante los Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán con una sólida ofensiva de Arístides Aquino, Juan Carlos Gamboa y el emergente Río Ruíz, quienes produjeron siete rayitas en conjunto.

Luego de que los Diablos tuvieran ventaja de 7-4 solamente se jugaran dos entradas completas el sábado por la lluvia, los escarlatas fueron pacientes pese a recibir un cuadrangular de Lorenzo Cedrola y un sencillo de Phillip Ervin que puso a los emplumados a una carrera del empate.

Con un poderoso rally de cinco anotaciones con doble de Ruíz, hit de Aquino y vuelacercas de Gamboa en la octava entrada, los Diablos concretaron la victoria en la Angelópolis y llegaron a 15 victorias consecutivas en Playoffs.

La Pandilla Roja enfrentará a la Novena Verde mañana a las 19:00 horas para el cuarto juego de la serie, en el que Puebla está obligado a sacar la victoria para forzar un quinto encuentro.



