¡La locura en Toronto!

George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Azulejos recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Azulejos jugaron un séptimo juego por primera vez desde que perdieron en casa ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez conectaron cada uno un jonrón solitario para los Marineros en el primer séptimo juego del equipo, pero Seattle no logró llegar a su primera Serie Mundial, dejando a los desconsolados Marineros como el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín.

Addison Barger recibió una base por bolas para comenzar la séptima entrada e Isiah Kiner-Falefa lo siguió con un sencillo. El derecho de Seattle Bryan Woo fue retirado después de que el venezolano Andrés Giménez avanzara a los corredores con un toque de sacrificio, y Springer saludó al también venezolano Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44.770 personas.

Toronto tuvo un récord de 54-27 en casa durante la temporada regular y 4-2 como local en los playoffs de la Liga Americana.

Haciendo su primera aparición desde el bullpen desde el quinto juego de la Serie Divisional de 2021, Kevin Gausman lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras, sorteando tres bases por bolas, para ganar el juego para Toronto.

El también abridor Chris Bassitt lanzó una octava entrada perfecta y Jeff Hoffman terminó para su segundo salvamento de esta postemporada.

El dominicano Rodríguez abrió el juego con un doble y anotó con un sencillo de Josh Naylor con un out. Daulton Varsho empató con un sencillo impulsor contra George Kirby en la parte baja antes de que Rodríguez restaurara la ventaja para Seattle con un jonrón de apertura en la tercera entrada.

Raleigh, quien lideró las mayores con 60 jonrones en la temporada regular, puso la pizarra 3-1 con un cuadrangular de apertura contra Louis Varland en la quinta entrada.

Raleigh tiene 10 jonrones en 15 juegos de su carrera en el Rogers Centre, tres de ellos en la postemporada. También conectó un vuelacercas en Toronto en el pñrimer juego de una Serie de Comodines de 2022 y en el primero de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de este año.



