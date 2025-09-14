Diablos se corona bicampeón en el Centenario de la LMB

Diablos se corona bicampeón en el Centenario de la LMBEl México logra su cuarto bicampeonato en la historia al defender su reinado con autoridad y batazos oportunos. Conoce más detalles de esta hazaña deportiva
Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.
Con autoridad y batazos oportunos de José Marmolejos, Allen Córdoba, Rio Ruiz y Julián Ornelas, la novena escarlata se impuso 7-3 a Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey disputado en el Estadio Panamericano.
Esta es la cuarta vez que el México defiende su reinado, las anteriores fueron en 1973-1974, 1987-1988 y 2002-2003.
