Diablos se corona bicampeón en el Centenario de la LMB

El México logra su cuarto bicampeonato en la historia al defender su reinado con autoridad y batazos oportunos. Conoce más detalles de esta hazaña deportiva
  • Por: El Mañana Staff
  • 14 / Septiembre / 2025 - 10:40 p.m.
Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Con autoridad y batazos oportunos de José Marmolejos, Allen Córdoba, Rio Ruiz y Julián Ornelas, la novena escarlata se impuso 7-3 a Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey disputado en el Estadio Panamericano.

Esta es la cuarta vez que el México defiende su reinado, las anteriores fueron en 1973-1974, 1987-1988 y 2002-2003.

