Diablos se corona bicampeón en el Centenario de la LMB

Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Con autoridad y batazos oportunos de José Marmolejos, Allen Córdoba, Rio Ruiz y Julián Ornelas, la novena escarlata se impuso 7-3 a Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey disputado en el Estadio Panamericano.