Final Zona Sur LMB: Diablos Rojos y Piratas de Campeche se enfrentan en vivo

Los Diablos Rojos del México enfrentarán a Piratas de Campeche en la Final de Zona Sur en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana será la sede de los primeros dos encuentros de la antesala de la Serie del Rey.

Con ocho victorias consecutivas, resumidas en dos barridas sobre Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, la Pandilla Escarlata busca extender su racha de victorias en la postemporada. Los Pingos suman 16 triunfos consecutivos en estas instancias, luego de las ocho victorias que hilaron en 2024 para conseguir su campeonato número 17.

Para el primer duelo, el mánager Lorenzo Bundy designó al lanzador venezolano Ricardo Pinto para iniciar la labor monticular. Por su parte, los Piratas de Campeche abrirán con el exligamayorista Domingo Acevedo, de República Dominicana.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche?

El primer duelo de la Final de Zona Sur, a celebrarse en el estadio Alfredo Harp Helú, tendrá transmisión a través de señal de paga, así como plataforma de streaming.

Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México Juego 1

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 16:00 horas (centro de México)