George Springer de Azulejos abandona el tercer juego de la Serie Mundial tras lesionarse al batear

El bateador designado de los Azulejos de Toronto, George Springer, abandonó el tercer juego de la Serie Mundial después de lesionarse al abanicar durante la séptima entrada la noche del lunes.

Springer sintió dolor tras hacer un foul con un sinker en el primer lanzamiento del relevista Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles. Después de que el personal médico de Toronto ingresara al campo, salió por el dugout de los Azulejos.

Springer no había conseguido imparables y había sido ponchado dos veces en sus primeros tres turnos al bate en el Dodger Stadium, donde los fanáticos lo abuchearon ruidosamente antes de cada turno.

Los fanáticos de los Dodgers nunca olvidarán el papel del MVP de la Serie Mundial 2017 para los Astros, quienes vencieron a Los Ángeles en una victoria de la Serie Mundial a siete juegos, posteriormente empañada por la actividad de robo de señales de Houston.

Springer tiene 14 hits en 57 turnos con cuatro jonrones en la postemporada para los Azulejos, y logró su mayor impacto del año. Su jonrón de tres carreras en el séptimo y decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana impulsó a Toronto a superar a los Marineros de Seattle y a su primera Serie Mundial desde 1993.

Ty France reemplazó a Springer con una cuenta de 0-1 y eventualmente fue ponchado en un turno de ocho lanzamientos contra Wrobleski.