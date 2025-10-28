George Springer fuera de alineación de Azulejos para 4to juego de Serie Mundial contra Dodgers

George Springer fue excluido de la alineación titular de los Azulejos de Toronto para el cuarto juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el martes, un día después de lesionarse el costado derecho durante un swing.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, había dicho una hora y media antes del inicio del juego que había preparado dos alineaciones, una con Springer como bateador designado y otra sin él. Schneider no reveló los resultados de la resonancia magnética de Springer.

"Simplemente está tratando de moverse y hacer swings. Creo que el swing será la clave para determinar si está listo o no", explicó Schneider. "Pero fue el primero en llegar, recibió mucho tratamiento, mucho trabajo, y George va a hacer todo lo posible para estar listo".

¿Quién asumió el rol de bateador designado?

Bo Bichette, con movilidad limitada tras un esguince en la rodilla izquierda que lo dejó fuera durante siete semanas, fue el bateador designado. Bichette comenzó en la segunda base en el segundo y tercer juego, e Isiah Kiner-Falefa apareció de inicio en la segunda base en el cuarto.

Los Ángeles tiene ventaja en la Serie Mundial, dos juegos a uno, después de ganar por 6-5 el lunes con un jonrón de Freddie Freeman en la 18ª entrada.

¿Qué ocurrió con la lesión de Springer?

Springer, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, se lesionó en un swing en la séptima entrada. El bateador designado de 36 años sintió dolor después de fallar ante un sinker, el primer lanzamiento de Justin Wrobleski, y abandonó el juego.

Springer no consiguió hits y se llevó dos ponches en sus primeros tres turnos al bate del tercer juego en el Dodger Stadium, donde los fanáticos lo abuchearon ruidosamente antes de cada turno. Los seguidores de los Dodgers nunca olvidarán el papel de Springer, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2017 con los Astros, quienes vencieron a Los Ángeles en siete juegos para llevarse un título que luego fue manchado por un ardid de robo de señales por parte de Houston.

Springer tenía 14 hits en 57 turnos con cuatro jonrones en la postemporada por los Azulejos. Se había ido de 11-3 en la Serie Mundial. Su jonrón de tres carreras en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue clave para que los Azulejos eliminaran a los Marineros de Seattle y avanzaran a su primera Serie Mundial desde 1993.