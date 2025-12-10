Kyle Schwarber se queda con los Filis

Kyle Schwarber se queda en Filadelfia, tras alcanzar el martes un contrato de cinco años y 150 millones de dólares.

Schwarber viene de una fantástica temporada con los Filis, en la que estableció récords personales con 56 jonrones —el mejor número de la Liga Nacional— y 132 carreras impulsadas —la cifra más alta de las Grandes Ligas—, junto con un promedio de bateo de .240 y un OPS de .928. También anotó 111 carreras, la mayor cifra en su trayectoria, para guiar al club a su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

Los 23 vuelacercas de Schwarber contra lanzadores zurdos establecieron un récord de las Grandes Ligas para un bateador izquierdo, superando a Stan Musial (1949) y Matt Olson (2021) con 22.

"Ha mejorado con el tiempo", dijo el martes más temprano el manager de los Filis, Rob Thomson. "Está en la mejor forma de su vida en este momento, y no creo que eso vaya a cambiar. Es muy inteligente. Ve el juego de manera diferente a muchos otros chicos, y trabaja en ello, ve mucho video.

"Creo que hay una muy buena posibilidad de que mantenga este nivel. Quiero decir, éste fue un año increíble para él. Así que no creo que podamos esperar esto cada año, pero aún considero que va a tener un desempeño de alto nivel", agregó Thomson.

Schwarber resolvió el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas de este año al conectar tres cuadrangulares en un desempate, y terminó segundo en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional detrás de Shohei Ohtani, el astro de los Dodgers.

En noviembre, Schwarber, de 32 años, rechazó una oferta calificada de 22.025.000 dólares puesta sobre la mesa por Filadelfia.

"Hay muy pocas personas a quienes he visto en mi carrera y he podido decir que son líderes genuinos de tu equipo, que unen todo", dijo Dave Dombrowski, presidente de operaciones deportivas de los Filis. "La forma en que trabajan, la forma en que juegan, la forma en que se manejan día tras día, la forma en que tratan a sus compañeros de equipo, la forma en que te unen. Y él es uno de esos chicos".

Dombrowski y los Filis también están enfocados en retener a otros entre sus jugadores que se convirtieron en agentes libres, un grupo que incluye al receptor J .T . Realmuto, al zurdo venezolano Ranger Suárez y al jardinero Harrison Bader.

Schwarber creció en el suroeste de Ohio antes de jugar béisbol universitario en Indiana. Fue tomado por los Cachorros Chicago con la cuarta selección del draft amateur de 2014.

Estaba al comienzo de su segundo año con Chicago en 2016 cuando se rompió dos ligamentos en la rodilla izquierda por una colisión en el jardín durante un juego de abril en Arizona. Se creía que la lesión pondría fin a su temporada, pero regresó para el primer juego de la Serie Mundial y ayudó a que los Cachorros ganaran el primer campeonato de la franquicia desde 1908.

Schwarber tiene un promedio de bateo de .234 con 23 jonrones y 37 carreras impulsadas en 73 juegos de postemporada en su carrera. Conectó dos jonrones en la serie divisional de la Liga Nacional este año contra los Dodgers.