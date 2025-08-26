Un regreso esperanzador

Kiké Hernández fue activado de la lista de lesionados el lunes, y los Dodgers de Los Ángeles dieron un paso más para recuperar a todos sus jugadores clave que han estado marginados por las lesiones.

El jugador de cuadro y jardinero de 34 años había estado fuera desde el 6 de julio debido a una inflamación en el codo izquierdo. Estaba disponible desde el banco para el primer partido de la serie contra los Rojos de Cincinnati.

El boricua jugará de inicio el martes y miércoles, aunque el mánager Dave Roberts no estaba seguro de dónde lo colocaría.

Hernández hizo cinco apariciones de rehabilitación con la sucursal de la Triple-A en Oklahoma City, bateando .357 con dos dobles y tres carreras impulsadas. Ha jugado en 72 duelos esta temporada, bateando para .195 con ocho jonrones y 22 carreras impulsadas.

Los Dodgers están en una reñida competencia con San Diego en la División Oeste de la Liga Nacional. Perdieron dos de tres duelos contra los Padres durante el fin de semana y los equipos estaban empatados en el primer lugar al comenzar la acción del lunes.

"Nos estamos recuperando", afirmó Roberts antes del juego. "Aprecio a los muchachos que han estado aquí, esforzándose hasta que estemos completos, pero es agradable mirar al horizonte y ver a los muchachos que tenemos por venir".

Entre los que aún están fuera se encuentran el tercera base Max Muncy, el jugador de cuadro y jardinero Tommy Edman, el infieldeder Hyeseong Kim, así como los relevistas Michael Kopech, Brusdar Graterol y Brock Stewart. Muncy regresará la próxima semana durante el viaje del equipo por la Costa Este.

Blake Snell regresará de su permiso de paternidad a tiempo para hacer su apertura programada el viernes contra Arizona. Su esposa dio a luz recientemente al segundo hijo de la pareja y Roberts dijo que todos están saludables.

En un movimiento correspondiente, Buddy Kennedy fue dado de baja. El jugador de cuadro de 26 años tuvo un solo hit en 17 turnos al bate a lo largo de siete juegos con los Dodgers. Lo seleccionaron poco después de que fue dado de baja por Toronto.



