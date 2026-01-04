¡Bienvenido a Toronto!

El pelotero Kazuma Okamoto llegó a un acuerdo de cuatro años y 60 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, según le informaron a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones.

Las personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Okamoto recibirá un bono por firmar de 5 millones, un salario de 7 millones de dólares este año y 16 millones en cada una de las tres temporadas siguientes.

Okamoto, quien ha sido seleccionado seis veces para el Juego de Estrellas, tiene un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en la liga japonesa, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un jonrón contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Según el acuerdo de publicación entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Liga Profesional de Béisbol de Japón, un acuerdo debe ser finalizado antes de las cinco de la tarde EST del domingo.

El pelotero de 29 años, quien juega en tercera y primera base, bateó .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado para los Yomiuri Giants de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando colisionó con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó a Okamoto fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Con el dominicano Vladimir Guerrero Jr., cinco veces All-Star, en primera base, Okamoto posilbemente jugaría principalmente en tercera. Addison Barger tuvo 67 juegos como titular allí el año pasado, Ernie Clement 66, Will Wagner 22, Isiah Kiner-Falefa seis y Buddy Kennedy una.

Barger también juega en el jardín derecho, y la adición de Okamoto podría significar que el venezolano Andrés Giménez se moverá de segunda a campocorto si el agente libre Bo Bichette no vuelve a firmar. Clement y Davis Scheider podrían compartir tiempo en segunda base.

Según el acuerdo de publicación de MLB con NPB, los Azulejos deberán pagar a los Giants una tarifa de publicación de 10.875.000.