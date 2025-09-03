Los Nacionales firman un año a Jorge Alfaro

El colombiano Jorge Alfaro, de los Padres de San Diego, reacciona después de ser ponchado durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el 19 de agosto de 2022, en San Diego. Los Nacionales de Washington acordaron un contrato de un año con el receptor colombiano Jorge Alfaro el martes.

Alfaro, de 32 años, jugó en 82 partidos con Triple-A Nashville, la principal filial de ligas menores de Milwaukee, esta temporada. Bateó para .244 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas. Eliminó a 24 ladrones de bases, empatando en el cuarto lugar en Triple-A. Alfaro no ha aparecido en las grandes ligas desde 2023, cuando jugó 18 partidos para los Rockies de Colorado y los Medias Rojas de Boston.







