Jonrón de Smith en la novena le da triunfo a Dodgers

El bateador emergente Will Smith conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la novena entrada el domingo para darle a los Dodgers de Los Ángeles una victoria de 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona, evitando así una barrida de tres juegos.

Los Ángeles tomó una ventaja de dos juegos en la División Oeste de la Liga Nacional sobre su rival San Diego, que perdió 7-2 en Minnesota.

Blake Treinen (1-2) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

Yoshinobu Yamamoto permitió una carrera en siete entradas e igualó su récord personal con diez ponches para los Dodgers. Retiró a sus primeros diez bateadores antes de que el dominicano Ketel Marte tocara la bola para un sencillo.

Carroll, Marte y Adrian Del Castillo tuvieron cada uno dos hits para los Diamondbacks. Brandon Pfaadt permitió ocho hits y cuatro carreras en cuatro 1/3 entradas.

El cubano Andy Pages impulsó dos carreras para los Dodgers. Freddie Freeman conectó un doble impulsor temprano y el venezolano Miguel Rojas añadió un sencillo impulsor de carrera.

Por los Diamondbacks, el dominicano Geraldo Perdomo de 4-1 con una anotada.



