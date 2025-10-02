¡Juegazo en el Bronx!

Jazz Chisholm Jr. aceptó a regañadientes quedar relegado a la banca de suplentes de los Yankees de Nueva York al iniciar la postemporada frente a Boston, su acérrimo rival.

Al día siguiente, el dinámico infielder se sacó la decepción —a fuerza de su velocidad— al anotar en el octavo inning la carrera que mantuvo a flote a los Yankees en su serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas.

Con dos outs en la parte baja del episodio, Chisholm fue una gacela desde la primera base, deslizándose de cabeza en el plato tras el sencillo de Austin Wells por la raya del jardín derecho. Los Yankees sellaron así la victoria 4-3 ante Boston el miércoles para forzar un decisivo tercer encuentro en la serie.

En cuenta de 1-2, Wells conectó un cambio de Garrett Whitlock y la velocidad de Chisholm, quien se había embasado con un boleto, superó el tiro a home de Nate Eaton antes del toque del guante del receptor Carlos Narváez.

“Le dije al primera base que iba a anotar con cualquier batazo a su izquierda o derecha”, contó Chisholm.

Bateador izquierdo, el dos veces All-Star comenzó el primer partido en el banco ante la presencia del as zurdo Garrett Crochet por Boston. Tras la derrota 3-1, Chisholm indicó que los Yankees tenían que hacer lo que fuera necesario para ganar, pero habló de espaldas hacia los reporteros en evidente muestra de enfado.

El mánager Aaron Boone le incluyó en la alineación para el miércoles y afirmó previo al juego que “no todos van a estar de acuerdo con cada decisión que tome” y que Chisholm es un pelotero que “lleva sus emociones a flor de piel”.

Después de una actuación en el Yankee Stadium en la que también fue clave con sus intervenciones defensivas en la segunda base, Chisholm desveló el cómo lidió con la suplencia de la jornada previa.

“Me puse a jugar “MLB: The Show” (el videojuego). Le gané por la regla de abultamiento a alguien y así me saqué el estrés”, relató.

David Bednar retiró en orden el noveno y Nueva York se aseguró de que la serie al mejor de tres duelos se defina la noche de este jueves en el Bronx. El ganador enfrentará a los Azulejos, campeones del Este, en una serie divisional al mejor de cinco encuentros a partir del sábado en Toronto.

“Fue un juegazo, así han sido los dos primeros”, comentó Boone. “Jugadas extraordinarias por parte de ambos bandos”.

El tercer choque tendrá a dos abridores novatos. Cam Schlittler (4-3, 2.96 de efectividad) lo hará por Nueva York. Tras la lesión de Lucas Giolito, Boston irá con el zurdo Connelly Early (1-2, 2.33), quien acumula cuatro aperturas en las mayores desde su debut el 9 de septiembre.

“Promete que será una noche muy divertida”, dijo Alex Cora, el piloto puertorriqueño de los Medias Rojas.

Después de una floja actuación en el primer juego, los relevistas de Nueva York colgaron tres ceros una vez que los primeros dos bateadores de Boston en el séptimo se embasaron frente al abridor Carlos Rodón.

El dominicano Fernando Cruz se encargó del séptimo y Devin Williams solventó el octavo.

Con el juego empatado 3-3 en el séptimo, Chisholm salvó al menos una carrera al lanzarse hacia su costado derecho para contener en un sencillo al cuadro interior del bateador emergente Masataka Yoshida.

Luego de la intervención de Chisholm y con las bases llenas, Trevor Story elevó hacia la franja de advertencia del jardín central, poniendo fin al inning. Cruz reaccionó eufórico rumbo a la cueva, agitando los brazos para entusiasmar al público.

“Las emociones van a salir”, dijo el relevista puertorriqueño de 35 años. “Soy una persona apasionada. Fue el cero más significativo de mi carrera”.