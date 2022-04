Jake Arrieta anuncia su retiro de Grandes Ligas

Arrieta hizo el anuncio durante el podcast Barstool Sports.

"No he firmado los papeles, pero he terminado. Es tiempo para mí de alejarme del deporte", dijo el pitcher. "En algún momento el uniforme tiene que ir para alguien más y ahora es mi momento, en verdad".

Arrieta, de 36 años, terminó con una foja de 5-14 y una efectividad de 7.39 en 24 aperturas con los Cachorros y los Padres de San Diego la temporada pasada. Termina su carrera con un récord de 115-93 y una ERA de 3.98 en 285 juegos, 279 aperturas en 12 años en las mayores.

Arrieta ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional con Chicago en 2015 y ayudó a los Cachorros a ganar la Serie Mundial en 2016, en su primer campeonato desde 1908.

Fue adquirido por Chicago en julio de 2013 en un cambio con Baltimore, un movimiento clave en el crecimiento de la franquicia desde el fondo de la Central de la Nacional a ser uno de los mejores equipos de Grandes Ligas.

Arrieta, una selección de quinta ronda de los Orioles en el draft amateur de 2007, fue una fuerza dominante en 2015, al terminar con foja de 22-6 con una efectividad impresionante de 1.77 en 33 salidas. En la siguiente campaña posterior al Cy Young consiguió 18 victorias con un ERA de 3.10 en 31 salidas en 2016.

Arrieta también tuvo una destacada actuación en la postemporada en su primera etapa con Chicago. Lanzó juego de cinco hits en la victoria 4-0 sobre Pittsburgh en el juego de comodines en 2015. Ganó sus dos aperturas en Serie Mundial en Cleveland en 2016, con un ERA de 2.38 en 11 entradas y un tercio de labor.

El derecho firmó un contrato de tres años por 75 millones de dólares con Filadelfia en marzo de 2018 y tuvo marca de 22-23 con un ERA de 4.36 en 64 salidas con los Filis.