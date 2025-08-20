Jacob deGrom no podrá jugar debido a fatiga en el hombro

Los Rangers de Texas no podrán jugar el partido programado de Jacob deGrom esta semana debido a fatiga en el hombro, pero el club dijo que simplemente está manejando su carga de trabajo y no se espera que pase tiempo en la lista de lesionados.

El cinco veces All-Star, quien debía ser titular el miércoles por la noche en Kansas City, fue examinado en Texas por el Dr. Keith Meister y los resultados fueron positivos. Esto significa que deGrom podría tener su próxima apertura la próxima semana.

El dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional ha lanzado 140 1/3 entradas en 24 aperturas esta temporada, con un récord de 10-5 y una efectividad de 2.76. Esta es, por mucho, la mayor cantidad de entradas lanzadas por deGrom desde 2019, cuando superó las 200 por tercer año consecutivo con los Mets de Nueva York.

El lanzador derecho se perdió la mayor parte de la temporada 2022 por una reacción por estrés en el hombro. Se sometió a su segunda cirugía Tommy John al año siguiente y regresó a tiempo para realizar tres breves aperturas en septiembre del año pasado.



