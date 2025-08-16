Jack Suwinski da el triunfo a Piratas sobre Cachorros

Suwinski, oriundo de Chicago, bateó una recta con cuenta de 1-1 del venezolano Daniel Palencia (1-3) hacia el lado opuesto, en las gradas del jardín izquierdo, para su tercer cuadrangular. Los Piratas pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y enviaron a los Cachorros a su cuarta derrota en cinco juegos.

Pete Crow-Armstrong salió de un bache al bate de 41-3 con su primera carrera impulsada desde el 30 de julio. También fue golpeado por un lanzamiento y anotó una carrera. El estelar de los Cachorros fue retirado dos veces en las bases; intentó convertir un sencillo en doble en la cuarta entrada y fue atrapado robando en la novena después de comenzar con un sencillo.

Andrew McCutchen e Isaiah Kiner-Falefa cada uno conectó un doble productor.

Los Cachorros entraron a ocho juegos de distancia de Milwaukee, que lidera la Central de la Liga Nacional en ascenso. Matt Shaw añadió un elevado de sacrificio.

El dominicano Dennis Santana (4-4) consiguió los últimos cuatro outs para la victoria.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera en tres imparables en cinco entradas, ponchó a cuatro y no dio bases por bolas en su tercera y más larga apertura.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea, permitió una carrera en tres hits en cinco entradas.

Por los Piratas, el dominicano Ronny Simón de 3-0.