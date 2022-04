Inician campaña Urías y Urquidy

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, escogió al culichi Julio Urías para abrir el tercer juego frente a los Rockies de Colorado.

En su séptima campaña con la novena californiana, Urías tendrá un sueldo anual de 8 millones de dólares, casi el doble de lo que ganaba en 2021.

"Me sentí bien, es primordial sentirse bien, y el resultado hay que trabajarlo durante la semana y llegar lo mejor posible para el día que me toque en Colorado. Me siento bien, como lo digo, física y mentalmente estamos muy bien.

Tenemos el tiempo para trabajar y afinar esas cosas que fallamos", dijo el zurdo durante su última participación en la pretemporada, donde trabajó 2 entradas en las que le anotaron 5 carreras, 6 hits y otorgó 3 pasaportes ante los Angelinos de Los Ángeles.

El pitcher mexicano fue líder de victorias en 2021, con 20, y sólo 3 derrotas, además de lanzar en 185.2 innings recetando 195 chocolates con efectividad de 2.96.

Con los Astros de Houston, el mazatleco José Urquidy entra en acción en el Angel Stadium ante los Angelinos.

Urquidy, quien busca consolidarse con los texanos, destacó en la pasada Serie Mundial al convertirse en el primer lanzador mexicano en conseguir tres victorias en la instancia final.

"Va a ser un año donde voy a tener que consolidarme. Yo me siento muy bien, muy confiado de que todo va a estar bien, me siento sano, gracias a Dios, y nada más competir, estar sano y tratar de ganar juegos", comentó.