Fernando Tatis Jr. realiza atrapada épica para robar jonrón

El jardinero derecho Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego realizó una sensacional atrapada mediante un salto para robarle un jonrón a su compatriota dominicano Rafael Devers de San Francisco en la primera entrada del duelo del miércoles.

El zurdo Devers conectó un elevado contra el zurdo JP Sears con un out. Tatis siguió la pelota hacia su izquierda, calculó perfectamente su salto y colocó su guante por encima de la cerca para hacer la atrapada.

Cuando descendió, aterrizó sentado y se recargó contra la pared por un momento. Se levantó rápidamente, pasó la pelota de su guante a su mano derecha y la lanzó.

Sears señaló hacia Tatis y sonrió.

El quisqueyano conectó luego un doble como primer bate y anotó con un sencillo de Ryan O'Hearn cuando había dos outs.

Devers conectó uno de los tres jonrones de los Gigantes en la primera entrada del duelo del lunes por la noche, una victoria de 4-3.

Fue la ocasión más reciente en que un jonrón ha sido frustrado por Tatis, quien le quitó un cuadrangular de dos carreras a Mark Vientos de los Mets de Nueva York el 28 de julio.

Tatis comenzó su carrera como campocorto y fue elegido al Juego de Estrellas en 2021. Después de perderse la temporada 2022 por lesiones y una suspensión por dopaje, fue movido al jardín derecho en 2023 y ganó tanto el Guante de Oro de la Liga Nacional como el Guante de Platino.