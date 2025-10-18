Asisten 18 mil aficionados al inicio de la Liga Mexicana del Pacífico

Con una asistencia de 18 mil aficionados se disputó el encuentro entre los Tomateros de Culiacán contra Algodoneros de Guasave, durante el inicio de la temporada 2025 - 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Durante la ceremonia de inauguración de la temporada en el Estadio Ángel Flores de Culiacán, se presentó un show de drones y pirotecnia que iluminó el cielo de la capital sinaloense.

Ante la intensa actividad durante los eventos deportivos, el gobierno de Sinaloa implementó diversos operativos de los tres niveles de gobierno que permitieron resguardar amplias zonas para brindar a las familias asistentes al juego.