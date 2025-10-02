Deportes

Triple cartelera define rumbo en Playoffs MLB

El beisbol de las Ligas Mayores vivirá una intensa jornada con tres definiciones clave
  • Por: El Universal
  • 02 / Octubre / 2025 - 11:41 a.m.
  • COMPARTIR
Triple cartelera define rumbo en Playoffs MLB

Los Dodgers de Los Ángeles son el único equipo de la ronda de Wild Card que avanzó en dos juegos a la serie divisional, en donde enfrentará a los Phillies de Filadelfia. Seis equipos hoy definirán el rumbo de su temporada; ganar los mantiene con el sueño de ganar la Serie Mundial, la derrota los condiciona a volver a casa eliminados.

Tres series verán este jueves su definición en una triple cartelera de pronóstico reservado en el beisbol de las Ligas Mayores. A las 13:08 horas (centro de México) se cantará el playball en Progressive Field, casa de los Guardians de Cleveland, quienes recibirán a sus rivales divisionales, los Tigers de Detroit en el desenlace de una intensa serie.

El juego 3 entre Padres de San Diego y Cubs de Chicago será el segundo duelo de la jornada de jueves en los Playoffs del mejor beisbol del mundo para cerrar con el plato fuerte de la noche: la definición de la serie entre Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York, la rivalidad más intensa en las Grandes Ligas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de este jueves 2 de octubre en la Postemporada de las Grandes Ligas?

Solo uno de los tres duelos de este jueves tendrá transmisión televisiva en México. El resto será transmitido por servicio de streaming.

  • Tigers vs Guardians

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 13:08 horas (centro de México)

Transmisión: Tubi, Caliente.TV y MLB.TV

  • Padres vs Cubs

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 15:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 3, Disney+ y MLB.TV

  • Red Sox vs Yankees

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Caliente.TV y MLB.TV.

EL MAÑANA RECOMIENDA