Triple cartelera define rumbo en Playoffs MLB

Los Dodgers de Los Ángeles son el único equipo de la ronda de Wild Card que avanzó en dos juegos a la serie divisional, en donde enfrentará a los Phillies de Filadelfia. Seis equipos hoy definirán el rumbo de su temporada; ganar los mantiene con el sueño de ganar la Serie Mundial, la derrota los condiciona a volver a casa eliminados.

Tres series verán este jueves su definición en una triple cartelera de pronóstico reservado en el beisbol de las Ligas Mayores. A las 13:08 horas (centro de México) se cantará el playball en Progressive Field, casa de los Guardians de Cleveland, quienes recibirán a sus rivales divisionales, los Tigers de Detroit en el desenlace de una intensa serie.

El juego 3 entre Padres de San Diego y Cubs de Chicago será el segundo duelo de la jornada de jueves en los Playoffs del mejor beisbol del mundo para cerrar con el plato fuerte de la noche: la definición de la serie entre Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York, la rivalidad más intensa en las Grandes Ligas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de este jueves 2 de octubre en la Postemporada de las Grandes Ligas?

Solo uno de los tres duelos de este jueves tendrá transmisión televisiva en México. El resto será transmitido por servicio de streaming.

Tigers vs Guardians

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 13:08 horas (centro de México)

Transmisión: Tubi, Caliente.TV y MLB.TV

Padres vs Cubs

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 15:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 3, Disney+ y MLB.TV

Red Sox vs Yankees

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Caliente.TV y MLB.TV.