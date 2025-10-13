Dodgers y Brewers inician su camino en la Serie de Campeonato

Los Mariners de Seattle dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras vencer 3-1 a los Blue Jays de Toronto en el Rogers Centre. Este martes continuará la final del viejo circuito, mientras en la Liga Nacional dará inicio el choque entre Dodgers de Los Ángeles y Brewers de Milwaukee.

El duelo monticular en Toronto lo protagonizarán Logan Gilbert por Seattle y Trey Yesavage por los locales en duelo de abridores diestros. Ambos presumen marca de 1-0 en esta Postemporada y en el caso de Yesavage, de tan solo 22 años, presume una efectividad impecable en 5.1 entras de labor.

Los Dodgers, campeones de la última edición de la Serie Mundial, saldrán con Blake Snell como su serpentinero abridor, mientras los Brewers vivirán un día de bullpen tras una extensa serie de cinco juegos ante los Cubs de Chicago que culminó el sábado por la noche.

Seattle buscará llevar la Serie de Campeonato a casa con ventaja de dos juegos y acercarse así a su primer Clásico de Otoño. En la Liga Nacional, Milwaukee quiere revancha de la Serie de Campeonato del 2018 en donde el conjunto de Los Ángeles los eliminó para posteriormente caer ante Boston.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Serie de Campeonato este lunes 13 de octubre?

La serie entre Seattle y Toronto tendrá transmisión por televisión de paga y servicio de streaming; situación idéntica a la del choque entre Los Ángeles y Milwaukee.

Seattle vs Toronto

Hora: 15:03 horas ( centro de México )

( ) Transmisión: Fox, Caliente.TV y MLB.TV

Los Ángeles (Dodgers) vs Milwaukee

Hora: 18:08 horas ( centro de México )

( ) Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

