México se impone a Puerto Rico en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

México se mantuvo con vida en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas tras derrotar 11-4 a Puerto Rico. La novena tricolor vino de atrás para hacerse con la victoria y eliminar a los boricuas.

El Swing Perfecto de Chihuahua, equipo que representa a México en esta edición, perdió oportunidades para irse arriba en el marcador al inicio del juego. En la parte alta del segundo capítulo dejó a dos corredores en posición de anotar y una entrada más tarde dejó la casa llena sin anotar carreras.

Puerto Rico rompió el cero con un rally de cuatro carreras en el tercer inning que comenzó con el triple de Sebastián Colón y que llevó a Derek Delgado al home. Un error en la batería le dio pauta al propio Colón de aumentar la ventaja con sus spikes.

Azariel Alvarado quien se voló la barda ante el lanzamiento de Brandon Acevedo para poner a Puerto Rico 4-0 tras el cuadrangular de dos carreras. Fue hasta la parte alta del quinto inning que México respondió, y lo hizo a lo grande.

Con la casa llena se plantó el fornido primera base Gregorio Madrid. Leonardo Ortiz — manager del conjunto boricua — decidió retirar del montículo a Jozen Ortiz para colocar a Jeydrian Morales, a quien Madrid castigó con un monumental Grand Slam que empató 4-4 el encuentro. Este fue el segundo Grand Slam en la historia de México en este torneo.

Brandon Acevedo se puso en circulación con un sencillo sobre Morales para dar lugar a que Iker Castañeda se plantara en la caja de bateo para volar de nueva cuenta la pelota y tomar una ventaja que México ya no soltaría y que incluso aumentó en la siguiente entrada con rally de cinco carreras, en donde Madrid volvió a pegar palo de vuelta entera. Puerto Rico solo pudo pegar un home run solitario en la sexta baja y la novena tricolor se mantuvo con vida en la edición 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

Este domingo se enfrentan a Panamá en duelo directo de eliminación a las 12:00 horas (centro de México).