Aplastan Gigantes a Orioles

El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón, un doble y remolcó dos carreras para ayudar a Justin Verlander a conseguir la victoria número 265 de su carrera, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron el domingo 13-2 a los Orioles de Baltimore, llevándose dos de los tres juegos de su serie.

Verlander (3-10) ponchó a diez bateadores, su cifra más alta de la temporada, en cinco entradas sin permitir carreras. Lanzó 121 lanzamientos, su mayor cantidad desde junio de 2018. Permitió tres hits y otorgó cuatro bases por bolas.

Devers conectó un jonrón ante Tomoyuki Sagano (10-7) para una ventaja de 1-0 en la primera entrada. Fue su 28º de la temporada y el 13º para los Gigantes.

Drew Gilbert, el boricua Heliot Ramos y Devers conectaron sencillos consecutivos en la tercera entrada para una ventaja de dos carreras, y el dominicano Willy Adames añadió un elevado de sacrificio.

Spencer Bivens permitió dos carreras en la novena entrada pero lanzó las últimas tres entradas para su primer salvamento en su carrera.

Por los Orioles, el boricua Luis Vázquez de 4-2.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Matos de 4-2 con una anotada y una producida.



