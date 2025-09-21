Gigantes vencen 3-1 a Dodgers con remontada en la octava ante un Blake Treinen en apuros

El bateador emergente Patrick Bailey conectó un doble productor que empató el juego durante la remontada de tres carreras de San Francisco en la octava entrada, y los Gigantes castigaron al relevista de los Dodgers, Blake Treinen, para evitar una barrida en la serie de cuatro juegos con una victoria de 3-1 sobre Los Ángeles el domingo.

El atribulado Treinen (1-7) desperdició dramáticamente una ventaja de 1-0 en el octavo rollo, permitiendo tres carreras con tres imparables y dos bases por bolas mientras enfrentaba solo a siete bateadores. Increíblemente, sufrió su quinta derrota en sus últimas siete apariciones a pesar de haber lanzado solo cinco entradas y un tercio en ese período.

Treinen, de 37 años, fue un gran contribuyente en la carrera por el campeonato de los Dodgers la temporada pasada, pero su última en una serie de salidas desastrosas infló su efectividad a 5.55. Todo el bullpen de Los Ángeles ha tenido problemas en gran medida durante semanas, desempeñando un papel importante en la incapacidad de los campeones defensores de la Serie Mundial para evitar una serie de playoffs de comodines.

Treinen desperdició siete entradas estelares de un hit de Emmet Sheehan para los Dodgers, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó. Con la victoria de San Diego sobre los Medias Blancas, el número mágico de Los Ángeles se mantuvo en tres para asegurar su 12do título de División Oeste de la Liga Nacional en 13 temporadas.

Spencer Bivens (4-3) lanzó la séptima y Ryan Walker consiguió su 16to salvamento para los Gigantes, cuyas posibilidades de playoffs están prácticamente terminadas a pesar de su segunda victoria en nueve juegos.

