Declaran el 1 de noviembre como Día de Fernando Valenzuela

Se instauró el "Día de Fernando Valenzuela" el 1 de noviembre, fecha en la que nació el "Toro de Etchohuaquila", quien jugó 11 campañas con los Dodgers, organización que retiró su número 34 en 2023.

El ayuntamiento de Los Ángeles instauró este honor el 11 de agosto como homenaje al protagonista de la Fernandomanía en la década de los 80 que incluyó un título de Serie Mundial, un premio Cy Young, la distinción de Novato del Año, 2 Bates de Plata, un Guante de Oro y seis apariciones como All-Star.

Fernando falleció el 22 de octubre de 2024 y ocho días después, los Dodgers conquistaron la Serie Mundial tras derrotar en cinco juegos a los Yankees de Nueva York.



