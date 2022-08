Suspensión de 80 juegos a Tatis por positivo de droga

La oficina de las Grandes Ligas informó que Tatis dio positivo de clostebol, un esteroide anabólico sintético. Tatis dijo que tomó el medicamento por accidente, en un medicamento para tratar una infección por hongos.

El castigo entró en vigencia de inmediato, lo que significa que el campocorto dominicano no volverá a jugar en las mayores esta campaña. Se perderá los 48 juegos restantes de la presente temporada y los primeros 32 de la próxima.

No había jugado un solo encuentro de esta campaña, luego de fracturarse la muñeca izquierda, al parecer en un accidente de motocicleta en su país. Se sometió a una cirugía a mediados de marzo, en plenta pretemporada.

Recientemente, había comenzado a jugar en la Doble A, para cumplir la última etapa de su recuperación.

"Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía clostebol", dijo Tatis mediante un comunicado que difundió el sindicato de peloteros. "Debería haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que tomé. No pude hacerlo... No tengo excusa para mi error y nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo".