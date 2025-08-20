Récord de victorias para los Cerveceros de Milwaukee y hamburguesas gratis en George Webb

La racha de 14 victorias consecutivas, un récord para la franquicia de los Cerveceros de Milwaukee, resultó en una cuenta considerable para una cadena local de comida rápida.

George Webb promete regalar hamburguesas cada vez que los Cerveceros logren al menos 12 victorias consecutivas. La cadena local de comida rápida cumplió su promesa el miércoles, mientras los fanáticos hacían fila afuera de cada una de sus 26 sucursales en el área de Milwaukee.

Brian Meehan, portavoz de George Webb, dijo que la cadena espera repartir alrededor de 180.000 hamburguesas como parte de esta promoción. Los directivos de George Webb compraron 25.000 libras (11.340 kilos) de carne de res, 4.000 libras (1.814 kilos) de cebollas, 300.000 rodajas de pepinillos y 200.000 panes en preparación.

"Es algo en lo que pensamos cuando llegamos como a nueve victorias y luego, a medida que se acercaban," expresó el fanático de los Cerveceros, Chris Crandall, mientras disfrutaba de su hamburguesa el miércoles.

Esa estimación de 180.000 incluía 100.000 vales que George Webb entregó durante el fin de semana, permitiendo a los fanáticos recoger una hamburguesa gratis en cualquier momento del 25 al 29 de agosto.

Pero la compañía también estaba regalando hamburguesas a cualquiera que entrara a un George Webb durante un período de cuatro horas el miércoles por la tarde. Para cuando comenzó esa entrega, alrededor de 125 fanáticos ya se habían formado afuera del George Webb más cercano al American Family Field.

"Es como una oportunidad que se da una vez en una década, así que estoy aprovechándola," dijo Stephen Pawlak de Franklin, Wisconsin.

Joe Hasler y Scott Antczak de Milwaukee tomaron algunas hamburguesas para el camino el miércoles, mientras se preparaban para conducir al parque a fin de presenciar el juego de los Cerveceros contra los Cachorros de Chicago esa noche.

"Hemos estado yendo a George Webb toda nuestra vida," comentó Hasler. "Siempre es un gran lugar después de una buena noche de cervezas y después de un partido de béisbol. Es una hamburguesa de calidad, parte de la nostalgia de los Cerveceros de Milwaukee".

Tony Pedretti de Reedsburg, Wisconsin, a unas dos horas en coche al oeste de Milwaukee, había asistido al segundo juego de la doble cartelera de los Cerveceros en Chicago la noche anterior. Estaba al tanto de la promoción y decidió detenerse por una hamburguesa gratis en su camino a casa.

"Nunca he estado en George Webb, así que es un buen programa de marketing y activación de clientes," dijo Pedretti, quien llevaba un sombrero de vaquero de los Cerveceros mientras esperaba en la fila.

Los Cerveceros lograron su 12ª victoria consecutiva la semana pasada y luego ganaron nuevamente el viernes antes de que la racha terminara el domingo con una derrota de 3-2 en diez entradas en Cincinnati.

La promoción de regalar hamburguesas de George Webb se remonta a varias décadas.

Durante los años en que los Bravos jugaban en Milwaukee antes de mudarse a Atlanta en 1966, George Webb prometía hamburguesas gratis si ganaban hasta 13 juegos consecutivos. En 1970, cuando Milwaukee dio la bienvenida a los Cerveceros, George Webb cambió la promoción y prometió regalar hamburguesas por cada racha de 12 victorias consecutivas.

Esta es la tercera vez que George Webb ha tenido que cumplir su promesa. Los Cerveceros ganaron sus primeros 13 juegos de la temporada de 1987. Se llevaron sus últimos ocho juegos de la temporada regular y sus primeros cuatro juegos de playoffs para una racha de 12 en 2018.

La fila afuera del George Webb más cercano al American Family Field incluía el jueves a varias personas que dijeron que también habían aprovechado esas promociones de hamburguesas en 1987 y 2018.

Muchos de los fanáticos llegaron con un gran apetito.

"El tipo delante de mí literalmente tenía un mapa con todos los George Webbs," comentó Crandall. "Así que definitivamente está visitando más de uno".