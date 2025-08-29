El primer jonrón de la carrera de Everson Pereira ayuda a los Rays a vencer 4-1 a los Nacionales

Everson Pereira conectó el primer jonrón de su carrera, Brandon Lowe logró un cuadrangular de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 4-1 a los Nacionales de Washington el viernes por la noche.

El cubano Yandy Díaz bateó un sencillo con dos outs ante Mitchell Parker (7-15) en la primera entrada y Lowe pegó un vuelacercas de 402 pies para tomar una ventaja de 2-0.

Pereira disparó su cuadrangular al inicio de la quinta entrada para ampliar la ventaja a 3-1. También recibió una base por bolas con dos outs de PJ Poulin en la novena y anotó con un sencillo de Chandler Simpson.

Brian Van Belle (1-0) consiguió su primera victoria con dos entradas sin permitir carreras en su segunda aparición en las Grandes Ligas. Pete Fairbanks ponchó a Riley Adams con dos en base en la novena para su 23er salvamento.

El elevado de sacrificio de Luis García Jr. ante Adrian Houser en la primera impulsó la única carrera para los Nacionales, quienes han perdido seis consecutivos. CJ Abrams y Dylan Crews tuvieron tres hits cada uno.

Houser dejó el juego después de cuatro entradas, permitiendo una carrera con seis hits y tres bases por bolas. Tiene un récord de 1-dos con una efectividad de 5.32 desde que llegó a los Nacionales procedente de los White Sox en la fecha límite de cambios.

Parker permitió tres carreras y seis hits con siete ponches en seis entraas y un tercio de labor. Tenía un récord de 0-4 en cinco aperturas previas este mes con una efectividad de 12.00.

Por los Rays, el venezolano Everson Pereira bateó de 3-1 con dos carreras anotadas y una impulsada; el dominicano Junior Caminero de 5-2, Christopher Morel de 4-1; y el cubano Yandy Díaz de 3-1 con una anotada.